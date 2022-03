Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 2.918

Arrivano attraverso i canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 1 marzo sono stati registrati 2.918 nuovi casi su 33.647 test complessivi, dei quali 8.041 tamponi molecolari e 25.606 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,67% (48,2% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 286 nuovi casi.

Prosegue il calo di tutti gli indicatori, con l'incidenza che attualmente si attesta a 458 casi ogni 100mila abitanti nella nostra regione. Una settimana fa erano stati registrati 3.718 nuovi positivi, con un tasso di positività pari al 10%. Oggi i nuovi casi sono esattamente 800 in meno e il tasso di positività non sfonda il 9%. Il 22 febbraio inoltre la positività delle prime diagnosi si attestava al 55,2% rispetto al 48,2% odierno. La campagna vaccinale intanto ha toccato quota 8.673.572 dosi antiCovid somministrate, delle quali 2.297.348 dosi booster.