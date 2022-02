Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 4.512

Attraverso i suoi canali social ufficiali, come di consueto, il governatore Eugenio Giani comunica i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Venerdì 11 febbraio sono stati registrati 4.512 nuovi casi su 40.265 test complessivi, di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi). Per la provincia di Pisa sono segnalati 456 nuovi casi.

Rispetto a una settimana fa prosegue a buon ritmo il calo della curva e di tutti gli indicatori. I nuovi casi registrati erano stati oltre 6.700 e anche il tasso di positività presentava un valore più alto: 11,77% contro l'11,21% di oggi; valore più alto anche per le prime diagnosi con il 69% rispetto al 62,5% odierno. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto quota 8.471.116 dosi antiCovid somministrate, delle quali 2.207.205 dosi booster.