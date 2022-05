Anticipazioni dati Covid in Toscana 11 maggio 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 11 maggio sono stati registrati 2.365 nuovi casi su 15.924 test complessivi, dei quali 2.827 tamponi molecolari e 13.097 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,85% (68,7% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 281 nuovi positivi.

Prosegue il calo degli indicatori rispetto ai valori registrati una settimana fa, con l'incremento percentuale che continua a marcare il segno 'meno' nella progressione. L'incidenza si attesta attorno al valore di 420 casi ogni centomila abitanti. La campagna vaccinale tocca quota 8.918.087 dosi antiCovid somministrate.