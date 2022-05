Anticipazioni dati Covid in Toscana 12 maggio 2022

Il governatore Eugenio Giani comunica, come di consueto, attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 12 maggio sono stati registrati 2.357 nuovi casi su 15.383 test, dei quali 2.612 tamponi molecolari e 12.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,32% (67,2% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 287 nuovi positivi.

Gli indicatori continuano a segnalare la discesa della curva dei contagi. Una settimana erano stati registrati oltre 2.700 nuovi casi su circa 19mila test. Il tasso di positività era al 14,17%, leggermente più alto di quello odierno. Ma quello sulle prime diagnosi era più alto: 68,1% contro il 67,2% di oggi. L'incremento settimanale dei nuovi positivi si attesta al -17,6%: ieri era al -20,3%, due giorni fa -30,5%. L'incidenza tocca il valore più basso registrato finora nel 2022: 414 casi ogni centomila abitanti. La campagna vaccinale raggiunge quota 8.923.296 dosi antiCovid somministrate.