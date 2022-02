Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 1.680

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Lunedì 14 febbraio sono stati registrati 1.680 nuovi casi su 15.155 test complessivi, di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09% (52,7% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 171 nuovi casi.

Prosegue in modo deciso il calo della curva e di tutti gli indicatori. Una settimana fa erano stati registrati oltre 2.700 nuovi casi, oltre mille in più rispetto a oggi. Anche il tasso di positività viaggiava su percentuali più alte: era all'11,47% contro l'11,09% di oggi; 61,6% sulle prime diagnosi rispetto al 52,7% odierno. In netto calo anche l'incidenza: una settimana fa si attestava a 1284 positivi ogni 100mila abitanti, oggi è segnalata a 800. Prosegue anche la campagna vaccinale che ha raggiunto 8.516.153 dosi antiCovid somministrate, delle quali 2.236.789 dosi booster.