Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 433

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti quotidiani sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Domenica 14 novembre sono stati registrati 433 nuovi casi su 28.575 test, di cui 9.365 tamponi molecolari e 19.210 test rapidi. Il tasso di positività è all'1,52% (5,2% sulle prime diagnosi). La campagna vaccinale ha raggiunto quota 6.071.726 dosi anti-Covid somministrate, pari al 97% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.