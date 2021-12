Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 1.036

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 15 dicembre sono stati registrati 1.036 nuovi casi su 34.737 test, di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi).

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sul suo profilo Facebook commenta così i nuovi dati: "Per la prima volta dal 29 aprile i nuovi casi giornalieri hanno superato quota mille. Sono 1036 i nuovi positivi oggi, di cui quasi il 22% sono bambini sotto i 12 anni. Per fortuna grazie ai vaccini l'aumento dei casi non provoca un aumento rapido dei ricoveri e dei decessi, infatti i morti per Covid nei primi 14 giorni di dicembre son quasi dieci volte in meno rispetto a un anno fa, mentre i ricoveri son circa quattro volte in meno rispetto a un anno fa. Tutto questo senza restrizioni, senza coprifuoco ma solo grazie ai vaccini e ai toscani che si son vaccinati. Però è fondamentale rispettare quelle poche regole che ci siamo dati, distanziamento, igiene, mascherine e vaccino. In questa fase servirebbe l'obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi affollati e durante gli eventi natalizi, questo insieme alla vaccinazione dei bambini, come Emily, 5 anni, la più piccola toscana vaccinata, ci permetterà di superare questa ondata senza chiusure".

La campagna vaccinale ha raggiunto le 6.699.237 dosi antiCovid somministrate, pari al 99% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.