Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 14.799

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, comunica attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 18 gennaio sono stati registrati 14.799 nuovi casi su 93.572 test, di cui 20.014 tamponi molecolari e 73.558 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,82% (76% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 1.955 nuovi casi.

Prosegue la tendenza di decrescita della curva rispetto ai dati della scorsa settimana. Martedì 11 gennaio erano stati registrati infatti 16.290 nuovi casi su un numero complessivo di test inferiore: circa 87mila rispetto agli oltre 93mila analizzati nelle ultime 24 ore. Anche il tasso di positività presenta un calo: una settimana fa si attestava al 18,61% contro il 15,82% odierno, così come quello delle prime diagnosi che era al 77,4% (oggi è al 76%). La campagna vaccinale intanto ha raggiunto quota 7.755.913 dosi antiCovid somministrate.