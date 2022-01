Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 12.564

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 19 gennaio sono stati registrati 12.564 nuovi casi su 73.504 test, di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono stati registrati 1.501 nuovi casi.

Prosegue il lento ma costante calo della curva, con tutti gli indicatori che segnalano una progressiva diminuzione. Una settimana fa erano stati registrati 13.341 nuovi casi su un numero complessivo di test pari a circa 72mila unità, inferiore rispetto ai 73.504 odierni. Anche il tasso dei nuovi positivi risultava più alto: 18,48% contro il 17,09% di oggi). La campagna vaccinale ha raggiunto i 7.796.838 dosi antiCovid somministrate.