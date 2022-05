Anticipazioni dati Covid in Toscana 2 maggio 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia in Toscana. Lunedì 2 maggio sono stati registrati 730 nuovi casi su 4.823 test complessivi, di cui 1.429 tamponi molecolari e 3.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14% (67,5% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 70 nuovi positivi.

Rispetto a una settimana fa, gli indicatori sono leggermente 'inquinati' dalla giornata festiva di ieri che ha prodotto pochi test analizzati e, di conseguenza, un numero molto esiguo di nuovi casi. Lunedì 25 aprile erano stati segnalati 1.504 nuovi positivi su oltre 7.700 test: il tasso di positività però era decisamente più alto, con un valore del 19,3% (oggi è 15,14%). La campagna vaccinale ha raggiunto quota 8.893.428 dosi antiCovid somministrate.