Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 13.720

Come di consueto, arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 20 gennaio sono stati registrati 13.720 nuovi casi su 78.441 test, di cui 22.921 tamponi molecolari e 55.520 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,49% (75,1% sulle prima diagnosi). In provincia di Pisa ne sono segnalati 1.620.

Complessivamente la curva dei contagi nella nostra regione continua il suo calo: negli ultimi sette giorni la riduzione è del 4,6%, che cresce fino 18% su base bisettimanale. Nello stretto confronto con i dati di una settimana fa invece si registra un lieve rialzo: giovedì 13 gennaio erano stati registrati 13.151 nuovi casi con un tasso di nuovi positivi del 16,99%, rispetto al 17,49% di oggi. La campagna vaccinale ha raggiunto i 7.839.468 dosi antiCovid somministrate.