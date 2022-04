Anticipazioni dati Covid in Toscana 21 aprile 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 21 aprile sono stati registrati 4.713 nuovi casi su 27.873 test complessivi, di cui 4.725 tamponi molecolari e 23.148 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,91% (73,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 568 nuovi positivi.

Rispetto ai dati registrati una settimana, gli indicatori segnalano un lieve rimbalzo dovuto anche alle festività appena trascorse, nelle quali invece l'andamento della curva era stato fortemente 'inquinato' dai pochissimi test effettuati e analizzati. Giovedì 14 aprile, a fronte di un quantitativo di tamponi simile, i nuovi positivi erano poco più di 4.100. Il tasso di positività sulle prime diagnosi era 68,7%, più basso rispetto al 73,8% di oggi. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 8.866.085 dosi antiCovid somministrate.