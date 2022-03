Anticipazioni dati Covid in Toscana 21 marzo 2022

Arrivano direttamente dai canali social del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi dati giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Lunedì 21 marzo sono stati registrati 2.105 nuovi casi su 11.889 test complessivi, di cui 5.199 tamponi molecolari e 6.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (51,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 172 nuovi casi.

Continua il trend di crescita degli indicatori, anche se da qualche giorno la spinta verso l'alto va rallentando. Una settimana fa i nuovi casi erano stati poco più di 1.700 a fronte di un numero di test inferiore rispetto a quelli analizzati oggi: circa 10.500. Il tasso di positività si aggirava sul 16,79% contro il 17.71% odierno, e le prime diagnosi si attestavano al 51,7%, mentre oggi sono al 51.9%. L'incidenza adesso è di 952 casi ogni centomila abitanti, e la variazione percentuale dei nuovi casi è in costante calo da cinque giorni consecutivi. Oggi, rispetto ai sette giorni precedenti, la crescita segna +41,7%, ieri il valore era +42,3%, due giorni fa +46,2%. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 8.774.036 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.334.790 dosi booster.