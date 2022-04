Anticipazioni dati Covid in Toscana 22 aprile 2022

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coroanvirus in Toscana. Venerdì 22 aprile sono stati registrati 4.464 nuovi casi su 25.307 test complessivi, di cui 4.243 tamponi molecolari e 21.064 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,64% (78,4% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 516 nuovi positivi.

Prosegue il leggere rimbalzo verso l'alto dei nuovi casi registrati dall'analisi dei test rispetto a una settimana fa. Venerdì 15 aprile erano stati segnalati circa 4mila casi su un numero complessivo di tamponi inferiore rispetto a quelli analizzati oggi: circa 24.900 rispetto agli oltre 25.300 di oggi. L'incidenza si attesta sul valore di 670 casi ogni 100mila abitanti. La campagna vaccinale ha raggiunto gli 8.869.644 dosi antiCovid somministrate.