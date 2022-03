Anticipazioni dati Covid in Toscana 23 marzo 2022

Arrivano come di consueto dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 23 marzo sono stati registrati 5.280 nuovi casi su 32.625 test complessivi, dei quali 8.441 tamponi molecolari e 24.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,18% (61,6% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 560 nuovi positivi.

L'andamento complessivo degli indicatori segnala ancora una crescita, ma gradualmente la curva sta raggiungendo il picco. Lo dimostrano le percentuali di positività: una settimana fa il tasso si attestava al 16,79% e oggi invece è del 16,18%. Anche la percentuale sulle prime diagnosi è molto vicina: il 16 marzo era al 59,4% rispetto al 61,6% odierno. Ma soprattutto la percentuale di incremento giornalieri dei nuovi positivi è in costante diminuzione ormai da sette giorni consecutivi. Oggi l'incremento rispetto a sette giorni fa segna +19,8%, ieri era +28,4%, due giorni fa +41.7%. Infatti anche l'incidenza ha quasi cessato di crescere: oggi il dato segnala 960 positivi ogni centomila abitanti, soltanto due punti in più rispetto a ieri. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto quota 8.783.880 dosi antiCovid, di cui 2.339.551 dosi booster.