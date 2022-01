Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 5.603

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia in Toscana. Lunedì 24 gennaio sono stati registrati 5.603 nuovi casi su 34.405 testi, di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono stati registrati 570 nuovi casi.

Rispetto a una settimana fa prosegue il calo di tutti gli indicatori. Lunedì 17 gennaio erano stati registrati 5.626 nuovi casi (più di oggi) su un numero complessivo di test inferiore: poco meno di 32mila rispetto agli oltre 34mila odierni. Diminuisce anche il tasso di positività: 17,71% una settimana fa contro il 16,29% odierno; sulle prime diagnosi il valore era 67,9%, oggi si attesta al 53,4%. La campagna vaccinale intanto ha toccato quota 7.981.747 dosi antiCovid somministrate.