Anticipazioni dati Covid in Toscana 25 marzo 2022

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, comunica attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Venerdì 25 marzo sono stati registrati 5.469 nuovi casi su 33.790 test complessivi, di cui 8.571 tamponi molecolari e 25.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,19% (64,1% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 569 nuovi positivi.

Si conferma il rallentamento della curva dei contagi e di tutti gli indicatori. Una settimana fa i nuovi casi erano stati quasi 5.600 a fronte di un quantitativo di tamponi inferiore a quello analizzato oggi: circa 32.500. Infatti anche il tasso dei nuovi positivi era più alto: 17,45% contro il 16,19% di oggi. Anche la differenza della percentuale sulle prime diagnosi gradualmente si sta assottigliando: venerdì scorso si attestava al 63,7%, oggi è al 64,1%. Il rallentamento è confermato anche dalla variazione dei nuovi positivi su base settimanale: oggi il dato segna +7,4%, ieri +14,2%, due giorni fa +19,8%. L'incidenza si attesta su 952 casi ogni 100mila abitanti: ieri era a 958. La campagna vaccinale infine ha raggiunto quota 8.794.648 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.340.809 dosi booster.