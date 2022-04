Anticipazioni dati Covid in Toscana 26 aprile 2022

Arrivano direttamente dai canali social del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 26 aprile sono stati registrati 1.203 nuovi casi su 8.117 test complessivi, di cui 1.513 tamponi molecolari e 6.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,82% (74,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 108 nuovi positivi.

Dopo i rimbalzi provocati dalle festività pasquali, che hanno leggermente 'inquinato' i dati, ci stiamo gradualmente avviando nuovamente verso un monitoraggio regolare dei contagi. Rispetto a una settimana fa il valore assoluto dei nuovi positivi cala: erano 1.280 martedì 19 aprile, oggi sono 1.203 a fronte di un quantitativo di test analizzati simile. Scende quindi anche il tasso dei nuovi positivi: una settimana fa era al 15,1% rispetto al 14,82% odierno. L'incidenza si aggira attorno ai 700 casi ogni centomila abitanti. La campagna vaccinale, infine, ha raggiunto quota 8.875.230 dosi antiCovid somministrate.