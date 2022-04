Anticipazioni dati Covid in Toscana 27 aprile 2022

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, attraverso i suoi canali social ufficiali comunica i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 27 aprile sono stati registrati 5.653 nuovi casi su 35.248 test complessivi, di cui 3.573 tamponi molecolari e 31.675 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,04% (81,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 759 nuovi positivi.

Gli indicatori segnalano la ripresa di una decrescita più marcata rispetto ai giorni precedenti, 'inquinati' dalla scarsa mole di test analizzati durante le festività pasquali. Una settimana fa i nuovi casi erano oltre 6.500 e anche il tasso di positività era più alto: si attestava al 16,7% rispetto al 16,04% registrato oggi. La variazione settimanale dell'incremento dei nuovi positivi oggi segna un +4,3%, decisamente in calo rispetto al +20,9% di eri. L'incidenza adesso è di 683 casi ogni 100mila abitanti: ieri era 707, due giorni fa 709. La campagna vaccinale ha toccato quota 8.879.415 dosi antiCovid somministrate.