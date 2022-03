Anticipazioni dati Covid in Toscana 27 marzo 2022

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, comunica attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Oggi, domenica 27 marzo, sono stati registrati in Toscana 4.145 casi su 28.279 test di cui 8.192 tamponi molecolari e 20.087 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,66% (54,0% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 492 nuovi positivi.

Ieri erano 4.814 casi su 33.064 test, di cui 6.883 tamponi molecolari e 26.181 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,56% (62,8% sulle prime diagnosi).