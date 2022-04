Anticipazioni dati Covid in Toscana 28 aprile 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 28 aprile sono stati registrati 3.763 nuovi casi su 24.524 test complessivi, di cui 3.839 tamponi molecolari e 20.685 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,34% (74,6% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 496 nuovi positivi.

Continua e si rafforza il trend di decrescita della curva. Una settimana fa erano stati registrati oltre 4.700 nuovi positivi e anche il tasso di positività risultava più alto: 16,91% rispetto al 15,34% di oggi. La variazione settimanale dell'incremento dei nuovi casi oggi segnala -2%: ieri era +4,3% e due giorni fa +20,9%. Stanno uscendo dal calcolo della variazione i giorni festivi, caratterizzati da un numero esiguo di test recuperati in massa nei giorni successivi, che avevano fatto 'sballare' l'andamento della curva. L'incidenza prosegue nel calo: oggi è segnalata a 657 casi ogni 100mila abitanti, ieri 683, due giorni fa 707. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 8.882.645 dosi antiCovid somministrate.