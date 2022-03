Anticipazioni dati Covid Toscana 28 marzo 2022

Come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani. Lunedì 28 marzo sono stati registrati 1.778 nuovi casi su 11.563 test complessivi, di cui 4.523 tamponi molecolari e 7.040 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,38% (48,7% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 158 nuovi positivi.

Si rafforza il trend di diminuzione di tutti gli indicatori della curva dei contagi. Una settimana fa erano stati registrati oltre 2.100 nuovi positivi su un quantitativo complessivo di test leggermente superiore, più di 11.800. Anche il tasso dei nuovi positivi cala in modo evidente: lunedì 21 marzo si attestava al 17,71% e oggi invece è al 15,38%; le prime diagnosi viaggiavano sul 51,9% mentre oggi sono al 48,7%. Anche l'incremento settimanale finalmente segnala il segno 'meno': oggi è -4,1%, ieri era -2,3%. Prosegue anche la discesa dell'incidenza: adesso è 913 casi su 100mila abitanti, ieri era 922, due giorni fa 933. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto 8.774.036 dosi antiCovid somministrate, di cui 2.334.790 dosi booster.