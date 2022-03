Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 2.879

Attraverso i suoi canali social ufficiali, come di consueto, il governatore Eugenio Giani ha comunicato i primi dati giornalieri relativi all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 3 marzo sono stati registrati 2.879 nuovi casi su 27.195 test complessivi, dei quali 7.571 tamponi molecolari e 19.624 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,59% (49,3% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 365 nuovi casi.

Continua il calo degli indicatori. Una settimana fa erano stati registrati quasi 3mila nuovi casi su oltre 29mila test analizzati. Il tasso dei nuovi positivi si attestava sul 10,03% e al 49,4% per quel che riguarda le prime diagnosi: oggi viaggia al 49,3%. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto quota 8.686.045 dosi antiCovid somministrate, delle quali 2.300.790 dosi booster.