Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 290

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 3 novembre sono stati registrati 290 nuovi casi su 37.543 test, di cui 8.740 tamponi molecolari e 28.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (3% sulle prime diagnosi).

Si conferma la frenata della crescita degli indicatori rispetto ai dati registrati una settimana fa. Mercoledì 27 ottobre i nuovi positivi erano 302 su un numero inferiore di test (circa 27mila rispetto agli oltre 37mila analizzati oggi). Anche il tasso di positività risultava più alto: 1,11% contro lo 0,77% odierno, e 3,9% delle prime diagnosi rispetto al 3% di oggi. La campagna vaccinale ha toccato quota 5.914.576 dosi anti-Covid somministrate, pari al 96,1% di quelle attualmente a disposizione in Toscana. E riguardo alla vaccinazione, il governatore Giani ha sottolineato anche il dato degli ingressi nelle terapie intensive toscane tra il 25 e il 31 ottobre: 12 persone hanno richiesto il massimo grado di cure, ma di queste 10 (sette uomini e tre donne tra i 55 e i 73 anni di età) non sono vaccinate, e soltanto 2 uomini sono vaccinati. "E c'è ancora chi strizza l'occhio ai no vax" è il commento di Giani.