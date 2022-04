Anticipazioni dati Covid Toscana 5 aprile 2022

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, comunica attraverso i suoi canali social ufficiali i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 5 aprile sono stati registrati 5.974 nuovi casi su 39.315 test complessivi, di cui 7.090 tamponi molecolari e 32.225 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,2% (69,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 712 nuovi positivi.

Prosegue la discesa di tutti gli indicatori della curva. La variazione percentuale dei nuovi positivi su base settimanale segna -7,4%: ieri era -4,7%, due giorni fa -5,3%. Una settimana fa i nuovi positivi erano oltre 6.800 e anche il tasso dei nuovi positivi presentava un valore più alto: 15,8% contro il 15,2% di oggi. L'incidenza dei positivi prosegue la sua discesa: adesso si attesta a 846 casi ogni centomila abitanti, un valore simile a quello registrato lo scorso 17 marzo.