Anticipazioni dati Covid in Toscana 7 aprile 2022

Sui canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani arrivano, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Giovedì 7 aprile sono stati registrati 4.751 nuovi casi su 31.079 test complessivi, dei quali 6.762 tamponi molecolari e 24.317 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,29% (63,8% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 537 nuovi positivi.

Prosegue la discesa di tutti gli indicatori e il rallentamento della curva dei contagi. Una settimana fa erano stati segnalati oltre 5.300 nuovi casi su circa 35mila test. Il tasso di positività si attestava al 15,18%, molto vicino al 15,29% registrato oggi. L'incremento settimanale dei nuovi casi conferma la decelerazione: oggi il dato è -9,3%, ieri era -8,1%, due giorni fa -7,4%. Anche l'incidenza è in calo: oggi il valore è di 818 casi ogni centomila abitanti. Ieri era 833 e due giorni fa 846. La campagna vaccinale, infine, ha toccato quota 8.836.458 dosi antiCovid somministrate.