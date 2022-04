Anticipazioni dati Covid in Toscana 8 aprile 2022

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Venerdì 8 aprile sono stati registrati 4.395 nuovi casi su 27.910 test complessivi, dei quali 6.408 tamponi molecolari e 21.502 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,75% (70,7% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 473 nuovi positivi.

Una settimana fa erano stati registrati circa 4.800 nuovi casi su un quantitativo complessivo di test pari a circa 31mila unità. Il dato assoluto dei nuovi positivi continua quindi a scendere paragonato all'andamento della settimana precedete. Cresce invece leggermente il valore percentuale dei nuovi positivi: venerdì 1 aprile era 15,1%, oggi si attesta al 15,75%. La campagna vaccinale, infine, raggiunte quota 8.839.899 dosi antiCovid somministrate.