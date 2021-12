Coronavirus in Toscana, 791 nuovi casi: nel pisano sono 66 in più

Arrivano direttamente dai canali ufficiali del governatore Eugenio Giani gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Mercoledì 8 dicembre sono stati registrati 791 nuovi casi su 32.558 test, di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi). Nella provincia di Pisa sono stati registrati 66 nuovi positivi.

La situazione ospedaliera non segnala grosse variazioni rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 47, uno in più rispetto al 7 dicembre (indice di saturazione all'8,25%). In area Covid invece i ricoveri sono 270, quattro in più (indice di saturazione al 5,36%). La campagna vaccinale intanto ha raggiunto le 6.520.530 dosi antiCovid somministrate, pari al 97% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.