Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 3.840

Dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, arrivano i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 8 marzo sono stati registrati 3.840 nuovi casi su 31.485 test complessivi, di cui 6.425 tamponi molecolari e 25.060 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,2% (58,2% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 367 nuovi casi.

Il trend conferma la risalita di tutti gli indicatori. Una settimana fa i nuovi casi erano quasi mille in meno su un numero complessivo di test superiore di quasi 2mila unità. Infatti il tasso di positività di martedì 1 marzo era dell'8,67% rispetto al 12,2% di oggi. Anche quello delle prime diagnosi presentava un valore più basso: 48,2% contro il 58,2% odierno). La campagna vaccinale intanto ha toccato quota 8.711.510 dosi antiCovid somministrate, delle quali 2.312.074 dosi booster.