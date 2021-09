Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 304

Come di consueto i primi aggiornamenti quotidiani sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani. Giovedì 23 settembre sono stati registrati 304 nuovi positivi su 18.182 testi, di cui 8.190 tamponi molecolari e 9.992 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (4,5% sulle prime diagnosi).

Giani sottolinea anche i dati positivi derivanti dalla campagna vaccinale: in Toscana l'87% dei residenti over 12 ha ricevuto la prima dose anti-Covid e il 75% ha completato il ciclo vaccinale. Complessivamente sono stati somministrati 5.292.440 vaccini, pari al 91,2% di quelli attualmente disponibili in Regione.