Coronavirus in Toscana, i nuovi positivi sono 382

Come di consueto, il governatore Eugenio Giani ha anticipato sui social l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana con il dato giornaliero dei nuovi positivi. I casi di lunedì 17 maggio sono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10% sulle prime diagnosi). Rispetto a sette giorni fa i nuovi casi registrato sono quasi cento in meno (lunedì 10 maggio erano 481), a fronte di un numero di tamponi leggermente inferiore (una settimana fa erano circa 9.400).

Prosegue anche il trend in diminuzione del tasso di positività. Lunedì 10 maggio infatti la percentuale di positivi era del 4,6% e quella sulle prime diagnosi si attestava all'11,6%.

Giani ha fatto anche il punto sulla campagna di vaccinazione sottolineando che fino a oggi sono state somministrate 1.693.010 dosi di siero anti-Covid. Nella giornata di oggi partiranno le prenotazioni per la fascia 1972-1973: la Regione informerà attraverso i canali ufficiali l’orario di apertura del portale.