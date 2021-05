Coronavirus in Toscana, i nuovi positivi sono 341

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha anticipato, come di consueto, il dato sui nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. L'aggiornamento di mercoledì 19 maggio è di 341 casi su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi). Continua quindi in modo marcato il trend positivo circa la decrescita dell'epidemia in regione, sia in termini assoluti che percentuali.

Una settimana fa infatti (12 maggio) i nuovi casi erano 495, quindi oltre 150 in più rispetto a quelli registrati oggi. Il tasso di positività si attestava al 2,1% e quello sulle prime diagnosi era del 6,7%: entrambi gli indicatori, quindi, erano più alti di quelli odierni. Il governatore ha anche aggiornato il dato della campagna vaccinale: sono state somministrate in totale 1.754.212 dosi di siero anti Covid.