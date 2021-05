Coronavirus, i nuovi casi in Toscana sono 676

Il governatore Eugenio Giani ha anticipato via social, come di consueto, il primo aggiornamento quotidiano sull'andamento dei contagi in Toscana. I nuovi positivi registrati sabato 8 maggio sono 676 su 27.224 test di cui 13.829 tamponi molecolari e 13.395 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,48% (7,3% sulle prime diagnosi).

Prosegue quindi il trend in discesa della percentuale di positività: ieri infatti si attestava sul 2,64%, con il tasso sulle prime diagnosi al 7,5%. Anche in relazione al dato di una settimana fa si nota il calo: il 1 maggio i nuovi positivi erano 895.