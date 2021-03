Coronavirus, stabile il dato dei contagi: 1326 nuovi positivi

Come di consueto, il presidente della Regione Eugenio Giani ha anticipato il dato dei nuovi positivi emersi dai test analizzati nelle ultime 24 ore. I casi di sabato 13 marzo sono 1326: "I test analizzati sono 23.544 test di cui 14.150 tamponi molecolari e 9.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,63% (11,2% sulle prime diagnosi)". Una percentuale che si mantiene in linea con quelle degli ultimi giorni, che conferma l'andamento stabile della curva.

C'è attesa, intanto, per l'ordinanza con la quale Giani comunicherà l'ingresso in zona rossa di nuove aree all'interno della Toscana, confermata in fascia arancione fino a domenica 21 marzo. Nel territorio pisano le zone che dovrebbero virare al rosso sono il Comprensorio del cuoio e alcuni Comuni della parte meridionale della provincia.