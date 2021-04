Coronavirus, i nuovi positivi in Toscana sono 937

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,44% sul totale dei tamponi e del 12,2% sulle prime diagnosi". E' quanto riferisce, in un messaggio via social, il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus in Toscana.

I primi numeri relativi a mercoledì 7 aprile restituiscono un quadro in miglioramento sul fronte della corsa del virus, in attesa che il report della Regione mostri la situazione nelle strutture ospedaliere.