Coronavirus all'ospedale di Pisa: si resta sotto i 100 ricoverati

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana monitora l'andamento dei ricoveri presso la struttura Covid di Cisanello. Negli ultimi 3 giorni, a partire dal 14 marzo fino ad oggi, 16 marzo, i pazienti sono lievemente aumentati: erano 88, poi 92 il 15 marzo, ed infine sono 95 oggi.

Tale incremento è legato ai degenti ordinari, il cui trend è stato di 64, 67 e 70 pazienti. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva: erano 24 il 14 marzo, 25 ieri, sempre 25 anche oggi. All'ospedale di Pontedera invece, a ieri 15 marzo, risultato 38 ricoverati di cui 4 in terapia intensiva.

Il dato generale per gli ospedali dell'Azienda Usl Toscana nord ovest vede al 15 marzo 384 ricoveri, di cui 54 in terapia intensiva. I numeri di Pisa sono in linea con quelli di Lucca (103 ricoverati, 18 in TI) e della Versilia (94 ricoverati, 10 in TI). Seguono poi Livorno (68 ricoverati, 9 in TI) e l'ospedale Apuane (54 ricoverati, 10 in TI).