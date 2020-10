Coronavirus, il Governo sblocca risorse per i comuni: in provincia di Pisa oltre 3 milioni

Oltre 24 milioni di euro per i Comuni della Toscana per le spese legate all'emerga Coronavirus. Di questi circa 3 milioni e 200mila euro destinati alla provincia di Pisa. La presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Martina Nardi ha annunciato lo stanziamento da parte del Governo: "La Conferenza Stato-Città - ha spiegato la deputata Pd - ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall'emergenza Covid. Si tratta in totale di circa 400 milioni stanziati per coprire le spese aggiuntive sostenute dagli enti locali sia nei trasporti sia nell'assistenza sociale".

Il comune capoluogo è il destinatario di maggiori risorse, con 682mila euro. "Queste risorse - puntualizza Nardi - sono frutto della doppia coppia di parametri decisi per calcolare la cifra destinata ad ogni amministrazione. Nello specifico: 250 milioni per il fabbisogno nella spesa sociale e 150 per quello del trasporto scolastico. La Conferenza Stato-Città ha disegnato una sorta di geografia della necessità, ma non un vincolo specifico di spesa. Questo significa che ogni Comune riceve un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma poi potrà spendere le risorse come meglio crede sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica".

Tutti i comuni destinatari e le relative risorse:

Bientina 70.579,72

Buti 43.068,23

Calci 38.012,75

Calcinaia 101.949,04

Capannoli 51.343,08

Casale Marittimo 9.947,00

Casciana Terme Lari 200.957,08

Cascina 247.955,35

Castelfranco Di Sotto 106.271,42

Castellina Marittima 9.830,88

Castelnuovo Di Val Di Cecina 36.855,53

Chianni 6.044,89

Crespina Lorenzana 71.654,61

Fauglia 23.873,24

Guardistallo 13.497,04

Lajatico 5.779,76

Montecatini Val Di Cecina 25.950,54

Montescudaio 12.282,66

Monteverdi Marittimo 7.663,15

Montopoli In Val D'Arno 93.877,63

Orciano Pisano 8.385,76

Palaia 34.306,32

Peccioli 20.140,70

Pisa 682.576,69

Pomarance 59.669,84

Ponsacco 144.136,67

Pontedera 237.268,03

San Giuliano Terme 162.488,76

San Miniato 197.299,76

Santa Croce Sull'Arno 109.219,90

Santa Luce 21.447,61

Santa Maria A Monte 118.429,43

Terricciola 20.516,65

Vecchiano 77.184,76

Vicopisano 52.893,28

Volterra 97.627,45