Coronavirus: sì ai ristori per gli abbonamenti autobus

Con l'incontro che si è tenuto martedì 12 gennaio fra la Direzione TPL della Regione Toscana e Ctt Nord, è stata confermata la possibilità di attivare i ristori a favore di coloro che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti autobus a causa delle misure di contenimento Covid. La misura è valida per gli abbonamenti di novembre e dicembre 2020. A far data dal 25 gennaio quindi si potrà richiedere il rimborso, direttamente online, sui rispettivi siti internet delle aziende di trasporto. E' necessario aver conservato il titolo di viaggio. Hanno diritto al ristoro anche i beneficiari del primo ristoro in possesso della proroga con il prolungamento valido nei mesi di novembre e dicembre 2020.