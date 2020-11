Covid-19: sospese fiere ed eventi commerciali di carattere straordinario

In ottemperanza all’ultimo Dpcm del 4 novembre il Comune di Pisa sospende ogni fiera e iniziative commerciale di carattere straordinario. "Con questa determina dirigenziale - ha spiegato l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini - non sono stati intaccati in alcun modo i mercati settimanali che si svolgeranno normalmente nei giorni ordinari senza alcuna limitazione di carattere merceologico. Tali mercati costituiscono un servizio essenziale e debbono essere salvaguardati viste anche le loro modalità di svolgimento, all’aperto e con la capacità di garantire il necessario distanziamento. Quella degli ambulanti è una categoria che si trova in particolare sofferenza e, anche per questo, fin dall’inizio della pandemia la nostra amministrazione ha lavorato affinché potessero riprendere il prima possibile dopo il lockdown; anche in questa fase affrontiamo il problema con la medesima sensibilità impegnandoci a far ripartire tutte le attività non appena le leggi nazionali ce lo permetteranno prevedendone, ove possibile, il recupero".

Il provvedimento, valido fino al 3 dicembre, nello specifico prevede, al fine di "evitare eventi straordinari per non introdurre assembramento e fonti di possibile diffusione del contagio", la sospensione dello svolgimento della fiera mostra mercato antiquariato e artigianato e della fiera promozionale natalizia, nonché tutte le manifestazioni ed eventi commerciali straordinari su area pubblica, ossia i mercatini e i cosiddetti mercati straordinari. Sospesi anche i procedimenti di approvazione e programmazione di ulteriori eventi o fiere.