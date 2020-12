Coronavirus alla Stella Maris di Fauglia: "Cerchiamo personale"

La Fondazione Stella Maris aggiorna sulla situazione presso la struttura a Montalto di Fauglia: "Ad oggi pomeriggio - scrive in una nota - 24 ospiti positivi di cui 23 nel reparto Covid appositamente allestito e un ricoverato in ospedale. La situazione è al momento sotto controllo e viene continuamente quotidianamente monitorata dall’Uusca dell’Usl. Il personale sta profondendo il massimo dell’impegno, come d’altronde accadde quando a trovarsi in questa situazione fu il Centro di Casa Verde durante il periodo di lockdown. La situazione viene gestita a stretto contatto con l’Usca, il gruppo deputato dall’Asl alla collaborazione e supporto nei casi come quello accaduto a Montalto".

Il problema urgente è quello del personale, soprattutto di assistenza. Infatti, al rilievo di positività al tampone, il personale deve essere messo a casa e il calo del personale è repentino. "L’Ufficio risorse umane della Fondazione - aggiunge l'ente - sta battendo a tappeto tutte le agenzie e le cooperative di lavoro ed ogni fonte possibile di approvvigionamento per reperire risorse. A oggi abbiamo trovato la prima unità, ma facciamo appello a chiunque possa segnalare un nominativo di operatore sociosanitario di farlo immediatamente all’Ufficio risorse umane della Fondazione inviando una mail a ufficiopersonale@fsm.unipi.it. La Fondazione Stella Maris ringrazia vivamente il proprio personale per l’impegno straordinario che sta profondendo per i ragazzi, e ringrazia vivamente le famiglie, che hanno manifestato la loro particolare vicinanza ed affetto a sostegno del personale, nell’augurio e nella speranza che, con l’indispensabile supporto dell’Usca, possiamo tutti insieme portare i nostri ragazzi fuori pericolo".