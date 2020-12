Coronavirus alla Stella Maris di Fauglia: positivi 22 pazienti e 6 operatori

La Fondazione Stella Maris comunica che "purtroppo il virus Covid-19 è entrato nel Centro di riabilitazione-Residenza sanitaria per disabili di Montalto di Fauglia". L’infezione, si legge nella nota, "si è diffusa nonostante il personale mettesse in atto tutte le necessarie misure previste dai protocolli interni anti-Covid in ottemperanza alle diverse disposizioni regionali e governative. I Servizi Usl preposti a situazioni di emergenza di questo tipo sono prontamente intervenuti e si è stabilita immediatamente una perfetta collaborazione per superare il momento con l’obiettivo di scongiurare ogni pericolo per i nostri ragazzi".

Il numero dei casi accertati è 22, che sono stati sistemati in un'apposita area Covid. In 9 invece sono stati posti in quarantena perché venuti a contatto con i primi positivi. "Il nostro personale come sempre è impegnato al massimo per proteggerli" assicura la struttura, che paga anche in termini di contagi: "Sei gli operatori risultati, ad ora, positivi. Ad ora le persone positive non hanno sintomi o hanno sintomi lievi. Nessuno è stato ad oggi ricoverato in ospedale".

"Ringraziamo vivamente la Commissione ed il personale dell’Unità di emergenza dell’Usl per quanto, senza alcuna sosta, stanno facendo per noi ed i nostri ragazzi, e per la vicinanza ed il sostegno dimostrato in favore del nostro personale" chiude la Fondazione Stella Maris.