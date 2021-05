Coronavirus in Toscana: 491 nuovi casi

Il governatore Eugenio Giani, come di consueto, ha anticipato sui social l'aggiornamento sui casi di Coronavirus. Sabato 15 maggio i nuovi positivi registrati in Toscana sono 491 su 24.061 test, di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi). Prosegue quindi il trend positivo

"Tutti i 15.269 estremamente vulnerabili e 7.471 relativi caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione registrati fino a ieri stanno ricevendo un messaggio SMS con il codice per prenotare il proprio appuntamento sul portale. Per coloro che hanno ricevuto il codice ma non hanno trovato centri vaccinali con disponibilità, saranno caricate nuove dosi nel corso dei prossimi giorni" aggiunge poi Giani, sempre su Facebook.