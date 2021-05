Coronavirus in Toscana: 506 nuovi casi

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha anticipato stamani, 16 maggio, come di consueto, i numeri odierni sui nuovi contagi: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.662.693".

Ha poi ricordato come "la Toscana è la terza regione in Italia per utilizzo degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti Covid. Presto saranno pronti anche quelli prodotti in Toscana dal prof. Rino Rappuoli, un’arma in più per sconfiggere il Covid con un farmaco".