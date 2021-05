Coronavirus, Mazzeo: "Toscana in zona bianca dal 21 giugno"

Con il week end è tempo di bilanci e di prime previsioni per il mese di giugno alle porte: il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sui social illustra la situazione dell'epidemia in Toscana, evidenziando un quadro in costante e deciso miglioramento. La prima notizia che lascia ben sperare, soprattutto sul fronte della ripresa economica di tutti i settori lavorativi, primo tra tutti il comparto del turismo, è che "dal 21 giugno la Toscana potrebbe entrare in zona bianca".

La discriminante, ovviamente, è il mantenimento del trend discendente dei contagi e dei parametri ospedalieri. Su questo fronte Mazzeo afferma: "I ricoverati sono 557, mai cosi pochi dal 20 ottobre, di cui 114 in terapia intensiva. L'indice Rt regionale è 0.79". Un'altra buona notizia che giunge, stavolta dall'Europa, è legata ai vaccini: "L'Ema ha autorizzato il vaccino Pfizer ai 12-15 anni. Questo potrebbe permettere di riaprire le scuole in completa sicurezza a settembre. Ieri son state vaccinate 563.176 persone in tutta Italia, è il nuovo record di somministrazioni giornaliere".

"Insomma la pandemia è in ritirata, un ultimo piccolo sforzo nel rispettare regole e protocolli e finalmente grazie all'immunità di gregge il virus verrà sconfitto. Forza Toscana!".