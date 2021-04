Coronavirus in Toscana, Giani: "I nuovi casi giornalieri sono 715"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,65% sul totale dei tamponi e del 17,9% sulle prime diagnosi". Sono incoraggianti dati in calo circa i contagi, rispetto gli oltre mille dei giorni scorsi. E' quanto riferisce in una comunicazione via social il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando i bollettini giornalieri istituzionali.