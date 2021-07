Coronavirus in Toscana, salgono i casi: sono 505 nelle ultime 24 ore

Nei dati di oggi sui nuovi contagi da Coronavirus in Toscana si nota un netto aumento delle prime diagnosi, così come già notato nel bollettino di ieri, 21 luglio. Nel consueto anticipo del conteggio quotidiano, il presidente Eugenio Giani ha infatti annunciato che "i nuovi casi registrati in Toscana sono 505 su 12.442 test di cui 7.773 tamponi molecolari e 4.669 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,06% (8,0% sulle prime diagnosi)". I vaccini attualmente somministrati sono 3.712.890.