Coronavirus in Toscana: 886 nuovi casi

Sono 886, meno dunque di ieri, i nuovi casi Covid-19 segnalati nel bollettino quotidiano dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Su poco più di 23mila malati, in 1.729 sono ricoverati in ospedale (diminuiti di 28, un calo dell’1,6%). Di questi 255 si trovano in terapia intensiva (uno in meno, meno 0,4%). Gli altri, 21.318 sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano privi di sintomi: sono calati di 432 rispetto al dato delle ventiquattro ore precedenti, meno 2%.

Degli 886 nuovi casi di oggi - 515 riferiti alla Asl Centro, 194 alla Nord Ovest e 177 alla Sud est - 854 sono stati confermati con tampone molecolare e 32 attraverso il test rapido antigenico. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 13.852 e 12.228, Di questi il 3,4% è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (8.671, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 10,2%.

L'età media dei nuovi positivi che compaiono nel bollettino di oggi è di 44 anni circa: il 22 per cento ha meno di 20 anni, il 22 per cento tra 20 e 39, il 30% tra 40 e 59, il 17 per cento tra 60 e 79 e il 9% ottanta o più.

Coronavirus in Toscana: i casi positivi

Con gli ultimi casi registrati salgono a 60.810 i positivi, dall’inizio dell’emergenza, segnalati tra i residenti nei territori della Città metropolitana di Firenze (291 in più rispetto a ieri), 20.075 a Prato (107 in più), 20.777 a Pistoia (87 in più), 12.395 a Massa Carrara (33 in più), 23.076 a Lucca (64 in più), 27.221 a Pisa (69 in più), 16.329 a Livorno (58 in più), 20.342 ad Arezzo (106 in più), 12.358 a Siena (46 in più) e 7.921 a Grosseto (25 in più). Nel corso dell’epidemia ci sono poi stati 555 casi positivi notificati in Toscana, ma che riguardavano residenti in altre regioni.

Coronavirus in Toscana: i decessi

Delle 26 morti segnalate nel bollettino di oggi (13 uomini e 13 donne, con un'età media di 80,5 anni), suddivise per provincia di residenza, 9 interessano la Città metropolitana di Firenze, 1 Prato, 1 Pistoia, 1 Massa Carrara, 5 Lucca, 4 Pisa, 1 Livorno, 1 Arezzo e 3 Siena. Dall’inizio dell’epidemia salgono così a 6.018 i deceduti: di nuovo per provincia sono 1.922 a Firenze, 491 a Prato, 533 a Pistoia, 508 a Massa Carrara, 615 a Lucca, 644 a Pisa, 389 a Livorno, 406 ad Arezzo, 273 a Siena e 157 a Grosseto. Vanno aggiunte 80 persone morte sul suolo toscano ma residenti altrove.