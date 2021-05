Coronavirus in Toscana, Giani: "Sono 245 i nuovi casi"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 245 su 8.558 test di cui 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (7,5% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.886.819". E' il presidente della Toscana Eugenio Giani che, come di consueto su Facebook, anticipa il dato complessivo dei nuovi contagi da Coronavirus, per oggi 24 maggio. Prosegue quindi il calo dei nuovi casi, scendendo sotto le 300 unità.