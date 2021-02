Coronavirus in Toscana, nuovi positivi ancora sopra 900

Sono 911 su 10.833 test, di cui 9.094 tamponi molecolari e 1.739 test rapidi, i nuovi casi positivi registrati oggi, 22 febbraio, in Toscana. Il tasso dei nuovi positivi è 8,41% (14,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto su Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani, anticipando i dati del consueto bollettino giornaliero che fotografa l'andamento della pandemia. Dunque per il quinto giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi supera 900 e conferma il trend di crescita dei contagi.

"La Toscana fa da apripista a livello nazionale per i vaccini anche attraverso i medici di base - aggiunge Giani dopo l'accordo con i medici di medicina generale per la somministrazione - una sinergia chiave per il successo dell’intera campagna vaccinale seguita dalle altre regioni italiane, facciamo squadra sul territorio tutelando la salute". "Il Paese deve dare la massima priorità ad avere più vaccini possibili per i cittadini. Anche nella nostra regione abbiamo aziende che possono inserirsi nella filiera della produzione per accelerare i tempi e fornire le maggiori dosi necessarie: questa è una battaglia che si vince tutti insieme" aggiunge il governatore.