Coronavirus, Fondazione Gimbe: "In Toscana nuovi casi in calo del 30%"

Giù i positivi ogni 100.000 abitanti (1.150) e calo deciso dei nuovi casi: -30,5%. Sono i due parametri evidenziati dalla Fondazione Gimbe, come riporta l'Agenzia Dire, nel focus toscano del report settimanale, quello che segue la pandemia, e che prende in esame settimana tra il 4 e il 10 maggio. Sul fronte ospedaliero restano sotto la media nazionale i posti letto in area medica (9,7%) occupati da pazienti Covid, mentre sono sopra quelli in terapia intensiva (3,9%).